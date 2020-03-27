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صنعاء - ياسمين الخيامي - عندما تذهب لشراء الخضراوات والفواكه اياك ثم اياك ان تقدم على هذه الخطأ القاتل لأنك سترجع الى منزلك مصابا بفيروس كورونا الفتاك وستعدي كل افراد عائلتك

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كانت هذه تفاصيل خبر عندما تذهب لشراء الخضراوات والفواكه اياك ثم اياك ان تقدم على هذه الخطأ القاتل لأنك سترجع الى منزلك مصابا بفيروس كورونا الفتاك وستعدي كل افراد عائلتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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