شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. شاهد وليمة عشاء تثير الرعب والخوف في السعودية وما علاقة تركيا فيه!!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. شاهد وليمة عشاء تثير الرعب والخوف في السعودية وما علاقة تركيا فيه!!!

أثارت وليمة عشاء في المملكة العربية السعودية، حالة من الرعب والفزع بين جميع الحضور، خوفًا من انتقال العدوى بالفيروس القاتل.

وتسببت وليمة عشاء بمنطقة الطائف السعودية، حضرها شخص مصاب بكورونا قادم من تركيا، في عزل 10 أشخاص كانوا بين المدعوين، خشية التقاطهم العدوى، بحسب صحيفة "عكاظ" المحلية.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

يطلقون عليه الطائر الشيطاني..شاهد ماذا حدث لهذا الطائر المرعب في قلب اسرائيل واثار هلع العالم، والبعض اعتبره من علامات قيام الساعة ( صورة مخيفة )

عندما تذهب لشراء الخضراوات والفواكه اياك ثم اياك ان تقدم على هذه الخطأ القاتل لأنك سترجع الى منزلك مصابا بفيروس كورونا الفتاك وستعدي كل افراد عائلتك

عاجل.. شاهد وليمة عشاء تثير الرعب والخوف في السعودية وما علاقة تركيا فيه!!!

وردنا الان.. الأمير محمد بن سلمان يجن جنونه رسمياً بعد سماعه هذا الخبر الصادم والغير متوقع من "آل سعود".. تفاصيل

فيروس كورونا القاتل يقلب الامور راسا على عقب في أمريكا، والقرآن الكريم يصدح في اروقة الكونجرس الامريكي وبحضور الرئيس ترامب وكل افراد عائلته ( فيديو )

لا علاقة له بفيروس كورونا: الملك سلمان يصدر مرسوم ملكي بعقاب مرعب ومزلزل لهولاء الاشخاص لقيامهم بعمل غادر ومحرم شرعا..لن تصدق ماهي جنسيتهم وماذا فعلو

عجائب الدنيا 7 فقط ..لكن ظهرت اعجوبة ثامنة في هذا البلد العربي اذهلت العالم وحيرت العلماء ...شاهد 6 صور ولن تصد ما تراه عيناك

فيديو نشرته الخارجية الاسرائلية وهز وجدان مليار مسلم..يهودي يقرأ الفاتحة ويقول هذا كتاب الله وهو المنقذ من فيروس كورونا القاتل ( فيديو مؤثر ابكى كل مسلم شاهد )

إمام الحرم المكي يباغت مليار مسلم ويهز وجدانهم في كل ارجاء العالم ويؤكد ان الوحي يأتيه من السماء واخبره بهذا الامر الخطير بشأن فيروس كورونا القاتل

انقلاب على الرئيس هادي في الرياض وصدور قرار خطير يهز كرسي الرئاسة ويقلب الاور راسا على عقب.. وقناة عالمية تقطع كل برامجها وتكشف تفاصيل المؤامرة

واقعة هزت وحدان كل ابناء المملكة..سيدة على وشك الولادة لكنها مصابة بفيروس كورونا القاتل..لن تصدق مالذي حدث وماذا فعل الاطباء مع الام المصابة بالفيروس

اشهر خبير روسي يؤكد ان هذه النبتة اليمنية الرخيصة تداوي كل الامراض، ويكشف دورها في الحماية من فيروس كورونا القاتل ومنع الاصابة به

اشهر صحيفة امريكية تفجر فضيحة مدوية هزت كل اركان المملكة وابكت الصغير والكبير بسبب تعاملها الاجرامي مع هذه الفئة من المصابين بفيروس كورونا القاتل ( صورة )

بعد تجاوز المصابين بفيروس كورونا في امريكا اكثر من 80 ألف مصاب ..الصين تثير جنون الرئيس ترامب وتؤدبه بطريقتها الخاصة ( لن تصدق ماذا فعلت الصين )

Advertisements

تحذير بريطاني مرعب:6 علامات بسيطة اذا ظهرت في جسمك فسارع لانقاذ نفسمك لأن فيروس كورونا القاتل سيقضي عليك ويهاجمك بكل قوة ( تعرف على تلك العلامات )

ليس فيروس كورونا ولا الحرب مع الحوثيين..هذا هو الشيء المرعب الذي صعق الملك سلمان وولي عهده وقصم ظهر السعودية واربك كل حساباتها ( لن تصدق ماهو )

اذا كنت تملك هذا الشيء في منزلك فلن يقترب منك فيروس كورونا القاتل ولن تصاب به ابدا حتى لو كان قريب منك( شاهد بالصورة ما هو هذا المنقذ من الفيروس الفتاك )

الرعب والهلع يسيطر على كل المقيمين في هذه الدولة الخليجية لأنها الاكثر اصابة بفيروس كورونا (شاهد خارطة تكشف عدد الاصابات بالفيروس في كل دول الخليج )

هاني بن بريك يصعق الجميع ويصف الرئيس هادي بوصف مهين وغير لائق ويقول كلاما بذي وقليل الادب ( لن تصدق ماقاله هاني بن بريك عن الرئيس هادي )

اشد من القتل وبيع المخدارت..مغترب يمني في السعودية يصعق كل اليمنيين ويقوم بعمل فاضح ومحرم شرعا..لن تصدق ماذا فعل وكيف كان مصيره بعد فعلته النكراء

هل تذكرون الشيخ الذي صرخ بعد مقتل علي عبد الله صالح ( الى الجحيم وبئس المصير)..شاهد نهايته المرعبة داخل منزله في صنعاء ( صورة واسم الشيخ )

منظمة الصحة العالمية تباغت الجميع وتحدد نوعية الكمامات التي تحميك وافراد اسرتك من فيروس كورونا القاتل(تعرف على النوعية المثالية التي حددتها منظمة الصحة العالمية)

مقطع فيديو حقق 12 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة..اشجع طفل في العالم يواجه ملك الغابة..شاهد المواجهة القاتلة ولن تصدق ما تراه عيناك (فيديو مرعب )

حاكم دبي يصعق الملك عبد الله وكل افراد عائلته ويهز وجدان الاردنيين وينتقم من الاميرة هيا شر انتقام، وينشر صور غير لائقة صدمت الجميع ( 4 صور صادمة)

تناول أنت وكل افراد اسرتك هذه الفاكهة الشعبية اللذيذة يوميا على الريق وسوف تقهرون فيروس كورونا القاتل ولن يستطيع التغلب عليكم او مهاجمتكم

4 دول خليجية سينقرض كل سكانها ويختفون من على وجه الارض بعد هذا الخبر الصاعق الذي اعلنه رسميا مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في أمريكا

علاقة طبيعية بين رجل وزوجته..وحين انجبت الزوجة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع لأن المولود ليس من الانس ولا من الجن ( شاهد الصورة المرعبة للمولود )

أمير دولة الكويت يتلقى خبر صاعق هز الكويت كلها، وارعب كل شعوب وحكام دول مجلس التعاون الخليجي..والسبب فيروس كورونا القاتل ( شاهد الفيديو المرعب )

وأشار أحد المدعوين ويدعى "هاني عيضة النمري" إلى أن لأشخاص العشرة خالطوا شخصًا مصابًا حضر وليمة عشاء، وبعد التأكد من إصابته لاحقا تم عزلهم، وهم الآن بانتظار النتائج المختبرية التي يتوقع إعلانها اليوم الخميس.

وأضاف النمري، أنهم الآن في العزل الانفرادي، وألسنتهم تلهج بدعاء الله أن يشافيهم وجميع المصابين والمخالطين، فالأمر جلل.. كورونا إما حياة أو موت ولا بد أن يدرك الجميع خطورة الوضع الذي لا يشعر به غير المخالطين والمصابين".

وشدد على أن الطائف ظلت خالية من إصابات مؤكدة لأكثر من أسبوعين حتى أعلنت وزارة الصحة أمس الأول إصابة 6 أشخاص.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الإصابات بكورونا بدول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي إصابات 1012، بعد إضافة 112 إصابة جديدة اليوم الخميس.