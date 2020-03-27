شرطة تعز تعلن ضبط عصابة تعمل على تزوير العملة

أعلنت شرطة تعز، اليوم الجمعة، ضبط عصابة تعمل على تزوير العملة الوطنية.

وقالت الشرطة في بيان لها – حصل يمن شباب نت على نسخة منه – إن الأجهزة الأمنية ضبطت العصابة وبحوزتها مطبعة تستخدم في التزوير.

وأوضح البيان أن اطقم أمنية داهمت مكان تواجد العصابة وألقت القبض على جميع أفرادها بعد عملية رصد وجمع البيانات والمعلومات الكلية عنهم.

وأهابت إدارة عام شرطة محافظة تعز بجميع المواطنين وعقال الحارات برفع اليقظة الأمنية والإبلاغ الفوري لأي أعمال مخلة بالأمن والسكينة أو عن تواجد أي عناصر أو عصابات مشبوهة ليتم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية.

