مصادر عسكرية تنفي سقوط معسكر كوفل في صرواح بيد المليشيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020 الخليج 365 ـ مأرب نفت مصادر عسكرية سيطرة مليشيا الحوثي على معسكر "كوفل" في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرقي اليمن. وذكرت المصادر أن خبر سيطرة المليشيا الحوثية على المعسكر عار عن الصحة. وتابعت أن المليشيا بدأت تروج لانتصارات وهمية بعد الخسائر التي تكبدتها خلال الساعات الماضية في الجبهة. ولفتت إلى أن المواجهات مازالت مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم كبير لقوات الجيش في جبهة المشجح بالمديرية.

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