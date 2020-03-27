شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في الحزم و "خب والشعف" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020 الخليج 365 ـ الجوف شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء الجمعة، 27/آذار/2020 غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بسبع غارات مواقع للمليشيا في مديرية خب والشعف، التي تشهد مواجهات عنيفة منذ أيام. كما قصفت مواقع لمليشيا الحوثي في مديرية الحزم عاصمة المحافظة التي سيطرت عليها المليشيا مطلع الشهر الجاري. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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