شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عريس سعودي يعيد عروستة لأهلها بعد 3 أسابيع من الزفاف ويمهلهم 20 يوماً فقط ..ماهي المفاجأة التي اكتشفها وجعلته يعيد عروسته الى منزلها؟ والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. عريس سعودي يعيد عروستة لأهلها بعد 3 أسابيع من الزفاف ويمهلهم 20 يوماً فقط ..ماهي المفاجأة التي اكتشفها وجعلته يعيد عروسته الى منزلها؟





عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. عريس سعودي يعيد عروستة لأهلها بعد 3 أسابيع من الزفاف ويمهلهم 20 يوماً فقط ..ماهي المفاجأة التي اكتشفها وجعلته يعيد عروسته الى منزلها؟ أدى خلاف لفتاة مع زوجها، لم تكمل شهراً في عش الزوجية، إلى عودتها لمنزل ذويها بجنوب محافظة الطائف. شاهد.. عريس سعودي يعيد عروستة لأهلها بعد 3 أسابيع من الزفاف ويمهلهم 20 يوماً فقط ..ماهي المفاجأة التي اكتشفها وجعلته يعيد عروسته الى منزلها؟ وقال مصدر مقرب من الفتاة أن خلافاً نشب بينها وبين زوجها بعد عشرين يوماً من إقامة حفل زفافهما، وبعد 15 يوما قضياها في جنوب شرق آسيا، بسبب اعتياد الفتاة على طلب الزوج بإحضار وجبة إفطار من أقرب بوفيه يحتوى على خبز تميس وفول وبعض المعلبات. وبعد مرور 5 أيام من طلب التميس والفول لم يجد الزوج إلا إعادتها إلى منزل ذويها، لتتعلم الطبخ، لأنه اكتشف بأنها لا تجيد طهي الطعام على الإطلاق، ممهلاً أسرتها 20 يوماً فقط إذا ما أرادت الاستمرار معه.







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عريس سعودي يعيد عروستة لأهلها بعد 3 أسابيع من الزفاف ويمهلهم 20 يوماً فقط ..ماهي المفاجأة التي اكتشفها وجعلته يعيد عروسته الى منزلها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.