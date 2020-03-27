شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : السفارة اليمنية في السعودية توجه دعوة عاجلة وطارئة لكل المقيمين اليمنيين بالمملكة.. ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا سعادة السفير "علي محمد العياشي" عميد السلك الدبلوماسي والقنصلي بجده ، القنصل العام للجمهورية اليمنية بجده ، دعوة هامة إلى كافة المقيمين اليمنيين على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة ، بالالتزام التام بكافة الإجراءات والقوانين التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتصدي لوباء "كورونا" من أجل أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

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كما طالب قيادات الجاليات اليمنية في المنطقتين الغربية والجنوبية والشمالية الغربية ، القيام بدورهم الإنساني والوطني والاجتماعي من خلال تعزيز التزام أبناء الجالية بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وتقوم بها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية للوقاية من هذا الوباء العالمي .

كما نبه إلى ضرورة القيام بمتابعة مراكز الحجر الصحي عبر القنوات ووسائل التواصل المسموح لها لمعرفة أي إصابات بين أبناء الجالية اليمنية ، وإفادة القنصلية اليمنية العامة بجده بالبيانات الشخصية عن حالات الإصابة إن وجدت حتى تتمكن القنصلية من القيام بواجبها.