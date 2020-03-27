شكرا لقرائتكم خبر عن "شاهد" أفعى مرعبة تدخل بطن جمل هائج وهو حي وعندما استقرت في أحشائه حدثت مفاجأة لم تخطر على بال أحد.. شاهدو كيف كانت النهاية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء سعوديون مقطع فيديو صادم لشخصين يقومان بفتح فم جمل ويدخلان فيه أفعى حية ومن ثم يسكبان الماء في جوفه كي يبلعها. ووسط حيرة النشطاء من السبب وراء إقدام الشخصين على هذا السلوك الغريب، عبر آخرون عن اشمئزازهم للمشهد. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements أفعى مرعبة تدخل بطن جمل هائج

ووسط حيرة من تفاعلوا مع المشهد، أيد البعض فكرة إصابة الجمل بمرض ما وإقدام الشخصين على وصفة طبية “غريبة” لعلاجه تتمثل بإدخال أفعى صغيرة في أحشائه.

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