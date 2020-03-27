شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : بشرى ساره لجميع الموظفين.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت اللجنة الاقتصادية العليا جاهزيتها للشروع الفوري في صرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات عام 2014م بمجرد قيام الطرف الاخر والامم المتحدة بالوفاء بالتزاماتهم بتغطية العجز والفارق بين كلفة الرواتب وبين الايرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات بالبنك المركزي فرع الحديدة



واكدت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم بصنعاء وتلقى محرر "الخليج 365" نسخة منه بانها تتعامل بكل الجدية والمسئولية مع كافة الدعوات او الخطوات الحقيقية الملموسة والتي من شانها ان تخفف وتنهي معاناة الشعب اليمني

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واشارت اللجنة الى انها تلقت بمسئولية واهتمام وترحيب الدعوات التي اُطلقت بشان ضرورة البدء بخطوات اقتصادية وانسانية لتجنيب الشعب اليمني المزيد من التدهور في الوضع المعيشي والصحي والانساني سيما مع تفشي وباء كورونا في الدول المجاورة.



واكدت “الاقتصادية العليا” على ضرورة رفع الحصار فورا لضمان استمرارية وسهولة تدفق الادوية والسلع والمساعدات محملة دول العدوان وكل المتورطين معهم في الحصار كامل المسئولية في حال التباطؤ وعدم تنفيذ ذلك



وكانت الامم المتحدة قد دعت الى وقف القتال قي اليمن وتوحيد جهود كافة الاطراف للتصدي لخطر جائحة وباء كورونا الذي بات اكبر تهديد على الكون والبشرية في الوقت الراهن.

