شكرا لقرائتكم خبر عن مارب : انفجارات عنيفة وسقوط قتلى وجرحى وقوات صنعاء تقترب من مدخل المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام محافظ مأرب سلطان العرادة من تقليص التحالف للدعم العسكري والمالي الذي كان يقدمه لمحافظة مأرب .



اعتراف العرادة جاء خلال لقاء الجمعه مع عدد من مشائخ قبائل مراد في منزل الشيخ علي القبلي نمران وفق مصادر قبلية , والتي ذكرت ايضا ان العرادة تحدث عن قيام التحالف بخفض كبير للدعم المقدم , ورفض التحالف التجاوب مع ما رفعه من مطالب لقبائل مراد .

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غير ان المصادر ذكرت ان العرادة حاول اقناع قبائل مراد بالبقاء الى جانب الشرعية .



إلى ذلك افادت المصادر ان مشائخ مراد بدأوا بسحب تدريجي لمقاتليهم من الجبهات , بعد رفض التحالف التجاوب مع مطالبهم .



واعتبروا تجاهل البيان الصادر عن 22 شيخا قبليا من مراد والذي حدد مطالب وحقوق القبيلة بانه يعد استهتار متعمد واستخفاف وتهميش للقبيلة .



وشهدت مأرب خلال الساعات الماضية معارك عنيفة بين قوات هادي والحوثيين وسط تقدم للحوثيين واقترابهم من مداخل المدينة.

واكدت مصادر وفقا للبوابة الاخبارية اليمنية أن قوات انصار الله الحوثيين تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية مهمة في السحيل والوصول الى الخط الازفلتي الرابط بين مدينة مارب ومديرية مدغل باتجاه الغرب والشمال .. واحكام السيطرة النارية على الخط الترابي الذي يقع شرق الخط الازفلتي بحوالي كيلومتر واحد من المدينة.



ولفتت الى ان تقدم الحوثيين جاء عقب انكسار الخطوط الدفاعية من قوات هادي وانسحاب كتيبتين من خطوط المواجهة الامامية باتجاه المدينة وسيطرة الحوثيين على مناطق شمال صرواح بالكامل.



وذكر شهود عيان عن مغادرة مدرعات وقيادات عسكرية رفيعة المدينة باتجاه محافظة شبوة فيما لاتزال جيبوب عسكرية من قوات هادي تصد هجمات الحوثيين بالقرب من مخيمات النازحين.

واشارت المصادر الى ان المعارك خلفت قتلى وجرحى من الطرفين