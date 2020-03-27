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متحدث اللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة يعلن تشكيل لجان إضافية لاستقبال الوافدين من خارج الوطن

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة الدكتور عبد الحكيم الكحلاني،عن تشكيل لجان إضافية للتنسيق والترتيب وتوفير الخدمات اللازمة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الوافدين من الخارج والمناطق المحتلة.

  

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وأوضح الكحلاني في تصريح له مساء اليوم، أن عدد الوافدين من الخارج تجاوزا أربعة آلاف شخص نتيجة زيادة الرحلات من المنافذ البرية والمطارات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال.. مشيراً إلى أن تنوي إعادة ما يقارب ألفي معتمر يمني إضافة لرغبتها في تكثيف الرحلات الجوية  في الوقت الذي تغلق منافذها وأجواءها.

 

وأضاف أن اللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة تعمل على استيعاب الأعداد الوافدة من الخارج وتوفير الخدمات اللازمة لهم في مراكز الحجر الصحي.. مؤكداً أن دور المنظمات الأممية يكاد لا يذكر لدعم الجهود لمنع انتقال وباء لليمن رغم ما يعانيه البلد من مأساة إنسانية.

 

وذكر أن الفرق التي تم تشكيلها لمعالجة الأوضاع في مراكز الحجر هي لجان محلية وبدعم وتمويل محلي، كاشفاً عن إعداد خطة مع لجنة شؤون الأسرى وبالتنسيق مع وزارة الصحة لمنع انتقال فيروس كورونا من المرتزقة في الجبهات.

 

وأكد المتحدث باسم اللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة أن أي مرتزق سيقع في الأسر سيخضع لنفس إجراءات الحجر المؤسسي وسيتم مراقبة الجميع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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