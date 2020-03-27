شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : نجل الداعية السعودي سلمان العودة يكشف عن مفاجأة مرعبة .. بشأن والده المعتقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية تطلب حضور السفير أحمد علي عبدالله صالح .. لهذا السبب وردنا الان : السفارة اليمنية بالرياض توجه دعوة هامة وعاجلة لجميع المقيمين بالمملكة ورد الآن : الحكومة اليمنية تتخذ عقوبات قاسية بحق مسئولين كبار لهذا السبب عاجل وخطير : الكويت تعلن عن قرار عاجل ومهم بشأن الوافدين (شاهد)

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