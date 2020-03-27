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عدن - ياسمين التهامي - عاجل "هادي" تفاصيل طعن الرئيس اليمني من الضهر والانقلاب الرسمي في الرياض "تفاصيل المؤامرة"

الاطاحة بالوزراء من مناصبهم او تعيين وزير جديد هي من اختصاصات الرئيس هادي دون غيره .

لكن ان تتم الاطاحة بوزير وتعيين بديلا له فهو انقلاب مكتما الاركان .

جديد اب برس​

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فقد ذكرت قناة العربية ان رئيس الوزراء د. معين عبدالملك أوقف وزير النقل صالح الجبواني عن العمل وكلف نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي بالقيام بأعمال وزير النقل إلى جانب مهامه.