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عدن - ياسمين التهامي - عاجل "هادي" تفاصيل طعن الرئيس اليمني من الضهر والانقلاب الرسمي في الرياض "تفاصيل المؤامرة"
الاطاحة بالوزراء من مناصبهم او تعيين وزير جديد هي من اختصاصات الرئيس هادي دون غيره .
لكن ان تتم الاطاحة بوزير وتعيين بديلا له فهو انقلاب مكتما الاركان .
جديد اب برس
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فقد ذكرت قناة العربية ان رئيس الوزراء د. معين عبدالملك أوقف وزير النقل صالح الجبواني عن العمل وكلف نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي بالقيام بأعمال وزير النقل إلى جانب مهامه.
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