شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة صــادمة ومزلزلة هزت وجدان كل ابناء المملكة..لن تصدق مالذي حدث وماذا فعل الاطباء مع الام المصابة بالفيروس وهي على وشك الولادة لكنها مصابة بفيروس كورونا القاتل !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واقعة صــادمة ومزلزلة هزت وجدان كل ابناء المملكة..لن تصدق مالذي حدث وماذا فعل الاطباء مع الام المصابة بالفيروس وهي على وشك الولادة لكنها مصابة بفيروس كورونا القاتل !!

أعلن مستشفى الملك المؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية اليوم الجمعة إجراء أول عملية ولادة قيصرية في الوطن العربي، لمصابة بفيروس كورونا. وبين الفريق الطبي الذي أجرى العملية أن السيدة أنجبت طفلة أطلق عليها اسم جمان، وهي بحالة صحية جيدة، وما زالت السيدة والجنين، في الحجر الصحي بالمستشفى ذاته.

ودخلت السيدة المستشفى قبل يومين، وتبين أنها حامل في الشهر التاسع، ما جعل المستشفى الواقع بمدينة إربد، على أهبة الاستعداد للعملية القيصرية، كما قال مدير المستشفى الدكتور محمد الغزو في تصريحات صحفية. جديد اب برس​ Advertisements أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! ​ وأشرفت على العملية اختصاصية النساء الدكتورة ليلى علي الزغل، التي قالت إن هذه العملية هي الأولى على مستوى الوطن العربي، وربما تكون الثالثة على مستوى العالم، بعد إجراء عمليات في الصين. وقالت الزغل لصحف محلية إنها ”استُدعيت ليلة أمس بعد منتصف الليل إلى مستشفى الملك المؤسس لإجراء عملية قيصرية طارئة لمريضة حامل بالشهر التاسع مصابة بفيروس كورونا. وذكرت الزغل أنها ”أجرت العملية بعد أخذ الاحتياطات اللازمة بوجود جميع الفرق المتخصصة بالمستشفى من تخدير ، باطني ، أطفال ، أمراض معدية، فني تخدير وتمريض“. يذكر أن السيدة شقيقة ”عريس إربد“ الذي أصيب بكورونا مع عدد من الأشخاص في حفل زفاف بالمدينة الأردنية أثار الجدل، بسبب استسهال الحاضرين لإجراءات الاحتراز من الفيروس. وكان مصابان بالفيروس حضرا حفل الزفاف الذي أقيم الأسبوع الماضي، وأعلنت السلطات الصحية الأردنية، تسجيل إصابات بالفيروس في المحافظة.

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