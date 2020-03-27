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عدن - ياسمين التهامي - "كورونا و الملك سلمان " يصدر مرسوم ملكي بعقاب مرعب ومزلزل لهولاء الاشخاص لقيامهم بعمل غادر ومحرم شرعا..لن تصدق ماهي جنسيتهم وماذا فعلو !

أسدل القضاء السعودي الستار على قضية أثارت الرأي العام، بعد القبض على 8 سعوديين بتهمة التخابر مع إيران.

وأصدرت المحكمة الجزائية حكما على 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوته بلغ مجموعها 58 عامًا، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة إيران جديد اب برس​ Advertisements أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! ​ وحسب وسائل إعلام سعودية، أصدرت المحكمة الجزائية أيضًا، حكما بالقتل تعزيراً على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع إيران . وأشارت الجزائية إلى أن المتهم المحكوم عليه بالإعدام سرب لإيران معلومات تمس الأمن الوطني بحكم عمله .

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