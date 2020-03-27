شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات كورونا في تركيا إلى 92 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علنت وزارة الصحة في تركيا، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا وصل إلى 5698، فيما ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 92 بعد وفاة 17 شخصا في اليوم الأخير. وأكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تسجيل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتعافي 42 مصابا. جديد اب برس​ Advertisements أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! ​ وأضاف قوجة أن وزارة الصحة وزعت 3.6 مليون كمامة طبية على المؤسسات الحكومية في إطار الجهود لمحاربة فيروس كورونا.

من جهته، لم يستبعد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن أنشطة الحياة في تركيا توقفت بنسبة 80%، وتم فرض الحجر المنزلي في 7 مدن في البلاد. وأكد أن السلطات اتخذت حتى الآن جميع الإجراءات الضرورية، وأن الخطوات المقبلة تتوقف على تطور الأوضاع.

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