شكرا لقرائتكم خبر عن اخر تفاصيل الرهائن في السفينة المحتجزة من قبل الحوثيون ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخر تفاصيل الرهائن في السفينة المحتجزة من قبل الحوثيون !

أعلنت القوات الیمنیة المشتركة التابعة للحكومة الشرعیة، الیوم الجمعة، مغادرة

ضباطھا في مركز العملیات المشتركة لبعثة الأمم المتحدة، میناء الحدیدة، غربي الیمن،

إلى مدینة المخا في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، استكمالا لقرار الحكومة تعلیق

عملھا مع البعثة.



وأفادت وكالة "2 دیسمبر" بأن "ضباط الارتباط عن الجانب الحكومي في غرفة

عملیات البعثة الأممیة یغادرون إلى المخا بعد ثلاثة أیام من احتجاز الملیشیات الحوثیة

للسفینة الأممیة".

وتتخذ الأمم المتحدة من السفینة المستأجرة، مقراً لعقد اللقاءات المشتركة لاجتماعات

لجنة تنسیق إعادة الانتشار، ومركزا لعملیات ضباط الرقابة المشتركة.

وأعلنت الحكومة الیمنیة في 11 مارس، تعلیق عمل فریقھا في لجنة تنسیق إعادة

الانتشار في الحدیدة، على خلفیة تعرض أحد مراقبیھا لوقف إطلاق النار في مدینة

الحدیدة، لعملیة قنص، تتھم جماعة الحوثیین بتنفیذھا.

جديد اب برس​

Advertisements

أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا !

​