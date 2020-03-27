شكرا لمتابعة خبر عن فيروس كورونا القاتل يقلب الامور راسا على عقب في أمريكا، والقرآن الكريم يصدح في اروقة الكونجرس الامريكي وبحضور الرئيس ترامب وكل افراد عائلته ( فيديو ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فيروس كورونا القاتل يقلب الامور راسا على عقب في أمريكا، والقرآن الكريم يصدح في اروقة الكونجرس الامريكي وبحضور الرئيس ترامب وكل افراد عائلته ( فيديو )

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