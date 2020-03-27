شكرا لمتابعة خبر عن لا علاقة له بفيروس كورونا: الملك سلمان يصدر مرسوم ملكي بعقاب مرعب ومزلزل لهولاء الاشخاص لقيامهم بعمل غادر ومحرم شرعا..لن تصدق ماهي جنسيتهم وماذا فعلو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - لا علاقة له بفيروس كورونا: الملك سلمان يصدر مرسوم ملكي بعقاب مرعب ومزلزل لهولاء الاشخاص لقيامهم بعمل غادر ومحرم شرعا..لن تصدق ماهي جنسيتهم وماذا فعلو

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كانت هذه تفاصيل خبر لا علاقة له بفيروس كورونا: الملك سلمان يصدر مرسوم ملكي بعقاب مرعب ومزلزل لهولاء الاشخاص لقيامهم بعمل غادر ومحرم شرعا..لن تصدق ماهي جنسيتهم وماذا فعلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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