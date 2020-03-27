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صنعاء - ياسمين الخيامي - عجائب الدنيا 7 فقط ..لكن ظهرت اعجوبة ثامنة في هذا البلد العربي اذهلت العالم وحيرت العلماء ...شاهد 6 صور ولن تصدق ما تراه عيناك



لطالما اشتهرت مصر بأهراماتها ومنتجعاتها الفاخرة على البحر المتوسط والبحر الأحمر. ولكن، هل سبق أن قمت بزيارة محمية الصحراء البيضاء، وهي أحد أجمل المعالم الطبيعية، التي يغفل عنها بعض الأشخاص بالبلاد؟



وتُعد الصحراء البيضاء، التي تقع في واحة الفرافرة غرب مصر، بمثابة كنز من العجائب في البلاد. وغالباً ما يشعر الأشخاص، الذين يتجولون في هذه الأراضي الغربية أنهم يزورون كوكباً آخراً، رغم أنهم على بعد 5 ساعات بالسيارة من مدينة القاهرة.

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وتزايدت شعبية الصحراء الغربية في مصر بين السكان المحليين والسياح، حيث تتراوح الأنشطة من التزلج على الرمال إلى ركوب الدراجات الجبلية والتجديف في الواحات البحرية القريبة.



وفي حديث زياد عمران، وهو المؤسس المشارك لشركة السفر "Destination 31"، مع CNN، قال إن "الصحراء البيضاء مختلفة تماماً عن أي مكان آخر على هذا الكوكب".

وتبدأ رحلتك إلى الصحراء البيضاء بمكان متناقض تماماً، وهو الصحراء السوداء.

وتتميز هذه الصحراء بعدد لا يحصى من السلاسل الجبلية الفريدة، التي تحمل كل منها طبقة من الأحجار السوداء، التي رُميت من البراكين منذ ملايين السنين، ما أضفى على المشهد الرملي طابعاً ملوناً.

وبعد المشي فوق إحدى القمم، ستلاحظ أن المنطقة خالية من أي علامات الحياة، ولا يوجد هناك سوى طريقاً واحداً ممتداً. لكنه ليس الطريق الذي يؤدى إلى الصحراء البيضاء. فالوصول إلى المحمية يتطلب سيارات دفع رباعي.

ومن المذهل أن تعتقد أن هذا المشهد كان في يوم من الأيام بحراً أو محيطاً، والدليل الوحيد المتبقي هو مجموعة من صخور الحجر الجيري المتكلسة، التي نُحتت مع مرور الزمن بفعل الرمال والرياح.

وبمجرد وصولك إلى الصحراء البيضاء، ستطرح على نفسك ألف سؤال وسؤال حول جمال المحمية، فهي بمثابة تذكير أن كوكب الأرض يخضع لتغيرات مناخية قوية.

الصحراء البيضاء في مصر

أصبحت الرحلات السياحية إلى هذه المنطقة شائعة خلال السنوات الأخيرة

عند حلول الظلام

ويقع بين التكوينات الصخرية الضخمة في وادي العقبات تل رملي ناعم، وهو مثالي إذا كنت من محبي التزلج على الرمال.

الصحراء البيضاء في مصر

تعد الصحراء مكاناً مميزاً لممارسة الرياضات الخارجية والمزيد من المغامرات

وعند حلول الظلام، يقوم البدو بتحضير عشاء تقليدي للزوار. وغالباً ما تجذب رائحة الطعام فصيلة ثعلب الفنك، والمعروف أيضاً باسم ثعلب الصحراء، الذي يعتمد أحياناً على بقايا طعام الزوار كجزء من نظامه الغذائي.

وتتميز المنطقة بجمالها ليلاً، خاصة عندما تضيء نجومها السماء، ما يجعلها أحد أفضل المواقع لمراقبة جمال مجرة درب التبانة.

الصحراء البيضاء في مصر

تحتضن الصحراء البيضاء بعض التكوينات الصخرية غير العادية

وعندما توقظ الشمس عيون النائمين الثقيلة، يفضل زيارة التكوين الصخري، الذي يطلق عليه اسم "الدجاجة والفطر"، قبل حزم الأمتعة ومغادرة المحمية.

وبعد مغادرة المحمية، يسافر بعض المغامرين إلى الواحات البحرية، حيث يعد تسلق جبل الإنجليز إحدى الممارسات الشائعة في تلك المنطقة. وبذلك، يتيح الوصول إلى القمة فرصة مشاهدة بانورامية للواحة بأكملها.

الصحراء السوداء في مصر

تتعد الأنشطة التي يمكنك القيام بها في المنطقة، منها ركوب الدراجات الجبلية والتجديف

وأخيراً، ستتمكن من الاسترخاء والاستمتاع بالبحيرة المالحة، التي تعد مكاناً ممتازاً يتيح لراكبي قوارب التجديف التقاط صوراً لا مثيل لها، خلال وقت غروب الشمس.