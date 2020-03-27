مقتل وأسر عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020 الخليج 365 ـ خاص حققت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف تقدما كبيرا في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا اندلعت في المشجح بجبهة صرواح واستمرت لساعات. وذكرت المصادر أن المواجهات اندلعت بعد محاولة التفاف فاشلة لمجاميع حوثية في الجبهة. وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر عدد كبير من مسلحي المليشيا. وأشارت المصادر إلى أن المواجهات مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

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