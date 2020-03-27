المقاومة الجنوبية تعلن عن تشكيل اللواء السادس في الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020 الخليج 365 ـ الضالع أعلنت المقاومة الجنوبية تشكيل اللواء السادس مقاومة "لواء الشهيد شلال الشوبجي" والمرابط في جبهات محافظة الضالع. وأوضحت قيادة اللواء، في بيان صادر عنها، أن هذه القوة ستكون رافداً قوياً لتعزيز جهود مواجهة المليشيات الحوثية والقوى الإرهابية، لافتاً إلى أن تشكيل اللواء جاء كثمرة جهود ونضالات وتضحيات الأبطال في حجر والضالع. يشار إلى أن عددا من ألوية المقاومة الجنوبية يرابط في جبهات محافظة الضالع، وتمكنت خلال الفترة الماضية من تلقين المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، ووقفت حائط صد أمام مساعي المليشيات التمدد في محافظة الضالع.

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