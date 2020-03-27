شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل طفلين شقيقين جراء انفجار لغم أرض حوثي في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات قتل طفلان شقيقان، اليوم الجمعة، 27/آذار/2020، إثر انفجار لغم أرضي حوثي في الحديدة غربي اليمن. وقالت مصادر محلية إن الطفلين قتلا جراء انفجار لغم زرعه الحوثيين في قرية المعاريف بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة. وبحسب المصادر فإن الطفلين هما: عبدالله أحمد دولة 10 سنوات سالم أحمد دولة 12 سنة يشار إلى ألغام المليشيا قتلت الآلاف من المواطنين في عدد من المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب.

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