"سلمان للإغاثة" يدشن مركزا لتأهيل اللاجئين الصوماليين العائدين إلى بلادهم من اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة برعو بإقليم صوماليلاند مركزا لتأهيل اللاجئين الصوماليين العائدين إلى بلادهم من اليمن، استفاد منه 8,040 شخصًا بقيمة مليوني دولار أمريكي، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية. وبحسب وكالة "واس"، أوضح مساعد مدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بخيت البلوشي، أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروع تسهيل التنقلات الآمنة وإعادة الإدماج المستدام للعائدين الصومالين من اليمن، بهدف تقديم الدعم والمساعدة لهم. وذكر مدير المشاريع بمنظمة الهجرة الدولية في إقليم صوماليلاند ليبان محمود عيسى من جانبه، أن الهدف من المركز الذي تم إنشائه في محافظة برعو لتوفير الدعم للصوماليين العائدين من اليمن وتقديم كافة الخدمات لهم وحل مشاكلهم من جميع النواحي، كما سيكون هذا المركز نقطة تجمع لتقديم المساعدات لهم من كافة المنظمات والجهات الداعمة لهم. وتقدم محافظ برعو محمد يوسف عبد الرحمن مراد بالشكر الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على ما قدمه لأبناء المحافظة من أعمال جليلة.