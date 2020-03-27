شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تسعى لاستهداف خصومها بسلاح “ كورونا“! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مليشيا الحوثي تسعى لاستهداف خصومها بسلاح “ كورونا“!

كشفت مصادر مقربة من قیادات ملیشیا الحوثي، الیوم الجمعة، عن أنھا تسعى

لاستھداف خصومھا بسلاح فیروس كورونا المستجد.

وذكرت المصادر لـ " المشھد الیمني " أن الملیشیا تجھز العشرات من عناصرھا

لتوزیعھم على كافة جبھات المواجھة مع الجیش الیمني وعدد من المحافظات الیمنیة

المحررة، لنشر وباء كورونا، بعد عودتھم من ایران وجنوب لبنان.

وأفادت المصادر بأن الملیشیا ستنفذ خطتھا خلال الایام القلیلة القادمة.



وكان زعیم الملیشیا، عبدالملك الحوثي، زعم أمس الخمیس، بان فیروس كورونا انتشر

في میدي وعدد من الجبھات؛ ما یؤكد النوایا السیئة للحوثیین ورغبتھم الجامحة في

استخدام كورونا كسلاح لاستھداف خصومھم.

ولاتزال السلطات الیمنیة بصنعاء وعدن ومنظمة الصحة العالمیة، یؤكدون خلو الیمن

من الفیروس الذي ضرب حوالي مائتي دولة في العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمیة، فیروس كورونا المستجد "كوفید 19 ،"بالوباء

العالمي، في الوقت الذي تجاوز فیھ عدد المصابین بالفیروس جمیع التوقعات؛ إذ بلغ

العدد الإجمالي للمصابین بالفیروس في جمیع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخصا، كما

تجاوز عدد الوفیات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافین قرابة 125 ألف شخص.

جديد اب برس​

Advertisements

أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا !

​