شكرا لقرائتكم خبر عن جثث ميليشيا الحوثي مترامية في شعاب صرواح والجيش يوجه نداء للصيب الأحمر بانتشال الجثث“صور“! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جثث ميليشيا الحوثي مترامية في شعاب صرواح والجيش يوجه نداء للصيب الأحمر بانتشال الجثث“صور“!

تكبدت میلیشیا الحوثي خسائر كبیرة في الأرواح والعتادد خلال الأیام الأخیرة في

مواجھاتھا مع قوات الجیش الوطني في صرواح.

وأظھرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جثث میلیشیا الحوثي متناثرة

في الشعاب والتباب في مدیریة صرواح تركتھا المیلیشیا بعد انكسارھا أمام الجیش

الوطني.



وأفادت مصادر محلیة في محافظة مأرب أن قوات الجیش الوطني وجھت دعوات لبعثة

الصلیب الأحمر بسرعة التوجھ إلى جبھة صرواح لانتشال جثث المیلیشیا الحوثیة

المرمیة في الجبال والشعاب.

وبحسب المصادر فإن جثث المیلیشیا الحوثیة تقدر بالمئات مؤكدة أن بعضھا انتفخت

وتفحمت بعد مرور أیام علیھا في حین لم تعرھا المیلیشیا أي اھتمام.

وشھدت مدیریة صرواح معارك عنیفة بین قوات الجیش الوطني والمیلیشیا الحوثیة

خلال الأیام الأخیرة.

جديد اب برس​

Advertisements

أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا !

​