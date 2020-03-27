“تفاصيل“حظر التجوال في اليمن!

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عدن - ياسمين التهامي - أصدر عیدروس قاسم ُ الزبیدي، رئیس مایسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء
أمس، قراراً بفرض حظر التجوال الجزئي في عموم محافظات الجنوب، كإجراء
احترازي لمنع انتشار فیروس كورونا المستجد.
وشمل القرار الذي تلاه المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي، المھندس نزار ھیثم، منع
التواجد والتنقل بین الأحیاء في مدن المحافظات وشوارعھا وقراھا والطرقات العامة،
اعتباراً من الساعة العاشرة ً مساء حتى الساعة السادسة صباحاً، مبیناً أن العمل بالقرار
سیستمر حتى تنتھي الظروف التي استوجبت إصداره.
واستثنى القرار، المعنیین بمھام الطوارئ المتعلقة بالخدمة العامة للمواطنین والحالات
الإنسانیة، في حین ألزم القرار كافة الوحدات العسكریة والأمنیة بتنفیذ أحكامھ كلاً في
نطاق اختصاصھا، ومباشرة تنفیذه اعتباراً من تاریخ صدوره.
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