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عدن - ياسمين التهامي - إصابة 92 بفيروس كورونا بينها 10 حالات من خارج المملكة !

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودیة عن تسجیل 92 حالة إضافیة

مصابة بفیروس كورونا المستجد، من بینھا 10 حالات لمسافرین قادمین من خارج

المملكة، وتم وضعھم في الحجر مباشرة، وبقیة الحالات الـ 82 مخالطة.



وقالت وزارة الصحة في حسابھا بتویتر إن الإصابات الجدیدة توزعت على 35حالة

في العاصمة الریاض و19 حالة في المدینة المنورة و 10 حالات في القطیف و7

حالات في جدة و4 في الدمام وحالتین في الظھران ومثلھا في بریدة وحالة في الھفوف

وأخرى في الخبر .

وبإعلان الصحة السعودیة ترتفع حالات الإصابة بفیروس كورونا إلى 1104حالة

إصابة في عموم المملكة وتعافي 35 مصابا وثلاث وفیات فقط.

جديد اب برس​

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