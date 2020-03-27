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عدن - ياسمين التهامي - "اعتقال" امام وحطيب الجامع لما صدر منة اليوم الجمعة !

مسجد بایعشوت بحي الشھید خالد .

وقال شھود العیان "للمشھد الیمني" أن اعتقال الامام أتى بعد قیامھ بصلاة الجمعھ في

المسجد جماعة وھو ما اعتبره الأمن مخالفة لقرار مكتب الأوقاف بساحل حضرموت .

وكانت عدد من الاطقم الخاصة بأمن ساحل حضرموت وقوات النخبة الحضرمیة قد

انتشرت في شوارع المكلا لمنع التجمعات .

یذكر أن مكتب الأوقاف بساحل حضرموت كان قد أقر منع إقامة الجمعة والجماعة

وذلك ضمن الإجراءات الاحترازیة للحمایة من فیروس كورونا. جديد اب برس​ Advertisements أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! ​

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