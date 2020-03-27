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عدن - ياسمين التهامي - "المعارك" من جديد في جبهة صرواح ومقتل أكثر من 20 حوثي في المواجهات !

شھدت جبھة صرواح الیوم الجمعة اشتباكات عنیفة بین قوات الجیش الوطني ومیلیشیا

الحوثي .

وأفادت مصادر عسكریة في محافظة مأرب أن اشتباكات عنیفة درات بین قوات الجیش

الوطني ومیلیشیا الحوثي في جبھة صرواح بعد كسر الجیش الوطني لزحف نفذتھ

المیلیشیا الحوثیة.

وبحسب المصادر فقد قتل أكثر من 20 من ملیشیا الحوثي كما تم إحراق أطقم عسكریة

تابعة للمیلیشیا الحوثیة في مواجھات مع أبطال الجیش الوطني والمقاومة في مدیریة

صرواح.

وتواصل میلیشیا الحوثي الزج بالعشرات من أفرادھا لجبھة صرواح في معارك تكبدت

فیھ العدید من الخسائر منذ أیام. جديد اب برس​ Advertisements أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! ​

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