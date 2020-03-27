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عدن - ياسمين التهامي - "كورونا" في اليمن ادعاء الحوثي بانتشار كورونا في ميدي... الحكومة ترد وتتهم تم نقل الفيروس من إيران !

نفت الحكومة الیمنیة ادعاءات الحوثیین بانتشار وباء فیروس كورونا في میدي

بمحافظة حجة مؤكدة أن وزارة الصحة لم تسجل أي حالة مؤكدة حتى الآن.

جاء ذلك عبر وزیر الإعلام معمر الإریاني في سلسلة تغریدات لھ على حسابھ بتویتر

خیث قال "ننفي نفیا قاطعا ادعاءات زعیم الملیشیا الحوثیة عبدالملك الحوثي بانتشار

وباء كورونا في مدیریة میدي بمحافظة حجة غرب الیمن، ونؤكد عدم تسجیل وزارة

الصحة ومراكزھا الصحیة ومكتب منظمة الصحة العالمیة بالیمن في كافة المحافظات

المحررة أي إصابة بالفیروس حتى اللحظة"

وأضاف الوزیر "ھذه التصریحات اللامسئولة والادعاءات الخرقاء الصادرة عن

زعیم الملیشیا الحوثیة تكشف مستوى السقوط الأخلاقي ومساعي الملیشیا استثمار

الجائحة العالمیة كورونا في سیاق الصراع والتحشید السیاسي والعسكري والحرب

النفسیة على الیمنیین خدمة لمشروعھم الظلامي المستورد من ایران"

وفي تغریدة أخیرة قال "نحذر ملیشیا الحوثي من مغبة اللعب بالنار ومحاولةالاستثمار

في ھذا الملف الخطیر،ووقف تھریب عناصرھا الارھابیة من ایران بعد نقلھا الفیروس

الى(لبنان،العراق)وتقدیر الوضع الاقتصادي والمعیشي والصحي الصعب الذي یعیشھ

الیمن جراء انقلابھا على السلطة ومحاولاتھا تحویل الیمن مرتعا لملالي طھران جديد اب برس​ Advertisements أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! ​

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