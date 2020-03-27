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عدن - ياسمين التهامي - "السيطرة على صرواح" ميليشيا الحوثي تستغل الهدنة الأممية وهذة اعمالهم !

أفادت مصادر عسكریة في جبھة صرواح أن میلیشیا الحوثي تحاول الاستفادة من

الھدنة الأممیة للسیطرة على مدیریة صرواح.

وقالت المصادر أن المیلیشیا الحوثیة تكثف تحشیدھا للمقاتلین من مختلف المناطق

والمحافظات و تزج بھم إلى محارق الموت من أجل السیطرة على مدیریة صرواح

مستغلة الھدنة الأممیة.

وأكدت المصادر أن الجییش الوطني یكبد المیلیشیا الحوثیة خسائر فادحة في الأرواح

والعتاد.

وقد دعا الأمین العام للأمم المتحدة إلى إیقاف فوري لإطلاق النار وتكثیف الجھود

وتوحیدھا لمواجھة فیروس كورونا والوقایة من انتشاره في الیمن جديد اب برس​ Advertisements أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! ​

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