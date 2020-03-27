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عدن - ياسمين التهامي - إلغاء زيارة النبي “هود“ بحضرموت لمدة عام والسبب !
أقرت السلطات المحلیة بمحافظة حضرموت، الغاء فعالیات زیارة قبر النبي ھود،
شرقي مدینة تریم، كتدبیر إحترازي لمواجھة كورونا.وكان مجلس إفتاء مدیریة تریم، أقر خلال لقاء تشاوري، الیوم الجمعة، إلغاء جمیع
فعالیات زیارة قبر النبي ھود، للعام الجاري.
وأرجع المجلس قراره إلى تغلیب المصلحة العامة، وضمانا لسلامة الأرواح، في اطار
الاجراءات الاحترازیة لمواجھة خطر تفشي فیروس كورونا المستجد.
جديد اب برس
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