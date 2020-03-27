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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 27-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 27-3-2020? "الحكومة اليمنية" توقف مدراء عموم الأوقاف في المحافظات الذين لم يلتزموا بتعليق الصلاة ! جديد اب برس​ Advertisements أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! ​وقفت وزارة الأوقاف والارشاد الیمنیة الیوم مدراء عموم الأوقاف في المحافظات

التي لم تلتزم بتعلیق الصلاة مؤقتا في المساجد.

وقال وزیر الأوقاف والارشاد القاضي أحمد عطیة أن الوزارة أوقفت مدراء عموم

الأوقاف ، في المحافظات الذین لم یلتزموا بقرار الوزارة بتعلیق الصلاة في المساجد

مؤقتاً للحد من انتشار فایروس كورونا.

وقد وجھت الحكومة الیمنیة بتعلیق صلاة الجمعة ةالجماعة في المساجد بشكل مؤقت

ضمن إجراءاتھا للوقایة من فیروس كورونا

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