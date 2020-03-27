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عدن - ياسمين التهامي - "تقرير" هام يسعد قلوب الخليجيين .تزايد حالات الشفاء من كورونا بالخليج وتشديد الإجراءات في المنطقة !

تزايدت حالات الشفاء من فيروس «كورونا» (كوفيد-19) في منطقة الخليج العربي، بينما وسعت دول عربية من إجراءاتها لمواجهة هذا الوباء، ففي سلطنة عمان ترأس جلالة السلطان هيثم بن طارق اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع انتشار «كورونا»، حيث وجه جلالته الجهات المختصة إلى عدم التهاون في تطبيق القوانين، بما يضمن التزام الجميع بالإجراءات التي تحول دون انتشار هذه الجائحة، واستفحالها في أوساط المجتمع.

وأكدت وزارة الصحة العمانية للعمانيين والمقيمين أن العزل الصحي ملزم على كل القادمين من خارج السلطنة، سواء كانوا طلبة أم غيرهم من الفئات.

جديد اب برس​

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عزل مؤسسي

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم توفير العزل المؤسسي لمن لا تتوفر له الظروف المناسبة (غرفة بدورة مياه) للعزل في المنزل، بينما يمكن لمن تتوفر له تلك الظروف أن يخضع للعزل الصحي المنزلي.

يأتي هذا فيما تشهد دول الخليج العربي تزايداً في حالات الشفاء، حيث أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أمس، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بالفيروس.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة على «تويتر» تعافي 14 حالة إضافية من الفيروس وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وقالت الوزارة: إن العدد الإجمالي للحالات المتعافية وصل إلى 204 حالات حتى الآن.

كما أكدت خروج 7 حالات إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كل الفحوصات المختبرية، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.

حظر تجوال

في الأثناء، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي تمديد حظر التجوال، فيما طرحت خلية الأزمة البرلمانية احتمال إعلان حالة الطوارئ في حال تزايد انتشار الفيروس.

وقال المكتب في بيان «تقرر تمديد حظر التجوال في البلاد إلى الـ11 من أبريل المقبل».

من جهته، وجه رئيس الأركان العراقي عثمان الغانمي بتخصيص عدد من أفواج الجيش، لتعزيز إجراءات حظر التجوال في البلاد، وغلق أي منطقة تظهر فيها إصابات بفيروس «كورونا» المستجد بالكامل.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، إنه «استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتخويل الجيش بالمساعدة في معالجة وباء «كورونا» ترأس الغانمي المؤتمر الاستثنائي الخاص المنعقد في 24 مارس الجاري، بحضور معاونيه للعمليات وقائد عمليات بغداد وعدد من ضباط هيئة الركن».

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد فرض إغلاق مدته 10 ساعات مع بعض الاستثناءات في إطار جهود مكافحة «الكورونا».

إصابات جديدة

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 86 إصابة بعد الكشف عن 13 إصابة جديدة في قرية بدو شمال غرب القدس.

وأوضح أن نتائج العينات التي أخذت من مخالطين للسيدة المصابة بـ«كورونا» وأعلن عن وفاتها، أول من أمس، أظهرت إصابة 13 فلسطينياً بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كوفيد 19» منذ ظهوره في فلسطين إلى 86 تعافى منها 17.