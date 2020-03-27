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عدن - ياسمين التهامي - الان "بصنعاء" مقاتلات التحالف تشن غارات على موقع حوثية مستحدثة !

أفادت مصادر محلية، اليوم بأن مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن شنت عدة غارات على موقع حوثية مستحدثة جنوب شرق محافظة صنعاء. وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت عدة

غارات على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي من ضمنها تبة أم ارقاع و منطقة الصفيراء وحصير ذيبان القريبة من مديرية بني ضبيان. وأشارت المصادر الى أنها شاهدت تصاعد النيران من المواقع المستهدفة، التي استحدثتها المليشيا واتخذت منها أماكن لتحشيد مقاتليها. وتواصل مقاتلات التحالف استهداف تعزيزات ومواقع المليشيا على أكثر من جبهة مواجهة مع قوات الجيش اليمني

جديد اب برس​

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