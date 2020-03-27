شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نشرته الخارجية الاسرائلية وهز وجدان مليار مسلم..يهودي يقرأ الفاتحة ويقول هذا كتاب الله وهو المنقذ من فيروس كورونا القاتل ( فيديو مؤثر ابكى كل مسلم شاهد ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فيديو نشرته الخارجية الاسرائلية وهز وجدان مليار مسلم..يهودي يقرأ الفاتحة ويقول هذا كتاب الله وهو المنقذ من فيروس كورونا القاتل ( فيديو مؤثر ابكى كل مسلم شاهد )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نشرته الخارجية الاسرائلية وهز وجدان مليار مسلم..يهودي يقرأ الفاتحة ويقول هذا كتاب الله وهو المنقذ من فيروس كورونا القاتل ( فيديو مؤثر ابكى كل مسلم شاهد ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.