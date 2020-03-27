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صنعاء - ياسمين الخيامي - إمام الحرم المكي يباغت مليار مسلم ويهز وجدانهم في كل ارجاء العالم ويؤكد ان الوحي يأتيه من السماء واخبره بهذا الامر الخطير بشأن فيروس كورونا القاتل

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