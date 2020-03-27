ورد الان : بشرى سارة لجميع المواطنين من حكومة صنعاء بشأن مواجهة فيروس "كورونا" ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - دشن وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة اليوم، الخط الإنتاجي الجديد لتصنيع مستحضرات التعقيم والتطهير بالشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية ( يدكو) .

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وفي التدشين أوضح وزير الصناعة والتجارة ان افتتاح هذا الخط الانتاجي الجديد في مصنع الأدوية اليمنية (يدكو) والمتعلق بإنتاج مختلف مستحضرات التطهير والتعقيم ضرورة مرحلية لما تقتضيه التطورات العالمية لمواجهة وباء فيروس كورونا ومن باب الاجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة للحفاظ على سلامة المواطنين من شر هذا الوباء.

ودعا كل مصانع وشركات الإنتاج برفع جهوزيتها الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق لمستحضرات التعقيم، مشيدا بجهود المصانع الإنتاجية خصوصا الغزل والنسيج ويدكو للأدوية في تصنيع الكمامات والمواد المعقمة والمطهرة طبقا للمواصفات المطلوبة.

واشار إلى ان مصنع يدكو للأدوية سيقوم بانتاج 20 الف قارورة مطهرة حجم صغير و 500 قارورة حجم كبير في اليوم الواحد، بما يغطي احتياجات السوق.

من جانبه أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة محمد احمد الهاشمي بأن استمرار سير مصنع الادوية يدكو على سياسته الانتاجية في هذه الفترة سيحقق ثمارا إيجابية على مستوى المديريات والمحافظات وسيتم افتتاح نقاط البيع المباشر بكميات كبيرة ليسهل على الجميع الحصول عليها.

وقال ” إن تدشين هذا الخط الانتاجي بأيادي وخبرات يمنية في وقت لا يتجاوز خمسة أيام منجز يعبر عن مدى المسؤولية الوطنية والقدرات التي تمتلكها البلاد في التفاعل مع مجريات الأحداث والمبادرة نحو صناعة الحلول والتخفيف من حجم الأعباء وفق مواصفات عالية “.. داعيا القطاع الخاص بأن يكون عونا للحكومة في تنفيذ هذه الاجراءات الاحترازية ودعم عمليات الانتاج في البلاد من باب الوفاء لوطنهم وشعبهم الصامد.

وفي التدشين بحضور وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال محمد يحيى عبدالكريم ورئيس المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت قاسم الوادعي اشاد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني بجهود الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الادوية “يدكو” والتي تدشن اليوم خطا اقتصاديا وخدميا مهما يتجاوب مع توجه الحكومة بشكل عام في توفير المعقمات والمطهرات للسوق و رفد منتجات القطاع الخاص وكسر الاحتكار وبأسعار مناسبة للجميع .

فيما بين رئيس الشركة اليمنية للأدوية السابق الدكتور عبدالله الحمزي أن خط الانتاج الذي تم تدشينه اليوم في المصنع سيباشر عمله الانتاجي للإيفاء باحتياجات السوق من المواد المعقمة والمطهرة برعاية ودعم من وزاره الصناعة والتجارة وتعاون من وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة العليا للأدوية والمؤسسة العامة للإسمنت .. مشيرا إلى أن هذا التدشين يأتي مواكبا لليوم الوطني للصمود.

ولفت الى أن هذا التدشين رسالة للعالم بأن البلاد وعلى مدى خمس اعوام من الحصار والعدوان قادرة على الانتاج والبناء والتنمية ولم يزدها العدوان إلا إصرارا وعزيمة للإنتاج والتطوير وصولا إلى الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات.

فيما اعتبر نائب رئيس مجلس ادارة يدكو الدكتور عبدالوهاب الناشري ان هذا الخط الانتاجي الجديد يأتي في إطار الاستجابة للمتغيرات الحالية في مواجهة انتشار وباء كورونا.