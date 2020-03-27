شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: أمر ملكي من ’’الملك سلمان‘‘ بإعدام 8 اشخاص وصلبهم في مكان عام بعد إرتكابهم هذه الجريمة.. شاهد من هم ومن اي "دولة"!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطوره : محمد بن سلمان يتسبب في كارثة مرعبة ومخيفة للملياردير السعودي الوليد بن طلال "شاهد" شاهد : الداعية السعودي عادل الكلباني يشعل مواقع التواصل بتغريدة مثيرة في تويتر عن كورونا.. !!(شاهد) شاهد : "إسرائيل" تنشر فيديو مؤثرًا وصادم من السعودية شاهد بالفيديو : أضخم ثعبان في العالم يلتهم تمساح شرس في غمضة عين وحينما وصل إلى أحشائه كانت المفاجأة.. التي حيرت العالم في الفيديو شاهد ما فعلت مخالب وأسنان الضحية (فيديو مروع)?

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