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عدن - ياسمين التهامي - "هطول أمطار" رعدية على هذة المحافظات اليمنية !

توقع المركز الوطني للأرصاد الجویة الیمنیة، الیوم الجمعة، ھطول أمطار رعدیة

على سبع محافظات.

وقال المركز في نشرتھ التي أطلع علیھا " المشھد الیمني" أن المرتفعات الغربیة و

الجنوبیة الغربیة لمحافظات (حجة، المحویت، إب، تعز)، و أجزاء من الھضاب

الداخلیة لمحافظات (البیضاء، شبوة، لحج)، ستتأثر بتشكل السحب الركامیة التي یرافقھا

ھطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدیة، وسیمتد تأثیر الأمطار إلى أجزاء من

السواحل الغربیة.

و نبھ المركز المواطنین و سائقي المركبات في المناطق المتوقع ھطول الأمطار علیھا

بضرورة الابتعاد عن مجاري السیول و بطون الأودیة أثناء و بعد ھطول الأمطار،

حفاظا على سلامتھم.

وكان الفلكي محمد عیاش، قال أن فرص ھطول الأمطار الرعدیة ت ُ تجدد على ٍ أجزاء

ُمتفرقة من المرتفعات الجبلیة، و ستتركز مع الأیام ِ القادمة ٍ بشكل ُ متقطع على بعض

المرتفعات من محافظات (صنعاء ـ عمران ـ المحویت ـ ریمھ ـ ذمار ـ إب).

وھطلت أمطار رعدیة غزیرة، خلال الأیام الماضیة، على المحافظات الیمنیة الساحلیة

الجنوبیة والشرقیة وأجزاء من السواحل الغربیة، والمرتفعات الجبلیة. جديد اب برس​ أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! Advertisements شاهد : نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو لجلسة تمارين رياضية ثنائية "فيديو وصور"!

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