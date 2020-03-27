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عدن - ياسمين التهامي - "الحكومة" تتخذ عقوبات قاسية بحق مسئولين كبار و هذا السبب !

أكدت مصادر حكومية ، اليوم الجمعة، ان وزارة الأوقاف في الحكومة الشرعية اتخذت قرارات ايقاف بحق مدراء عموم مكاتب الاوقاف في المحافظات التي لم تلتزم بتوجيهات سابقة قضت باغلاق المساجد، احترازا من كورونا. جديد اب برس​ بلومبيرغ الأمريكية: انتشار كورونا في اليمن مسألة وقت .. والوضع مثالي لإنهاء الحرب ! “الجوازات السعودية “ تكشف عن آلية إعفاء الوافدين من المقابل المالي وتمديد إقامتهم ! حزب الإصلاح يكشف عن موقفه من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن ! خوفا من تفشي الوباء في اليمن .. الحكومة الشرعية توجه دعوة للمغتربين ! أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! الكشف عن نتائح الفحص لـ 8 حالات مشتبه إصابتها بـ“كورونا“ في عدن ؟! تعرف على مصير مقيم يمني أقدم على " البصق " داخل مجمع تجاري بمكة المكرمة ! الآن .. التحالف يشن ضربات على زحوفات الحوثيين في صرواح ومتحدث قوات الحوثي يعلن اعتراض طائرات التحالف (تفاصيل) مأرب الان عودة المواجهات في مأرب بعد وصول مجاميع من تنظيم القاعدة ودفاعات صنعاء تهاجم تشكيلاً قتالياً للتحالف ! عاجل: صواريخ فاطر1 تتصدى لتشكيل حربي من طائرات التحالف في مأرب ! عااااجل في السعودية: انفجارات عنيفة تهز “خميس مشيط !! عاجل رئيس الوزراء يجري تغييرات حكومية هامة في الحكومة !! عاجل.. التحالف يدمّر طائرات حوثية مسيّرة تستهدف السعودية !! من معجزات الخالق في خلقة : مفاجأة المدوية التي أذهلت العالم اليوم مواطن يبلغ 100 عام يشفى من فيروس كورونا .. والسبب هذه النبتة الخطيرة التي تتواجد في اليمن !! وردنا التقرير الهام :CNN ترصد رد سعودي رسمي على سيطرت الحوثيين على معسكر كوفل بمأرب دون مواجهات !! شاهد بالفيديو : السعودية تفاجئ العالم بصدمة مدوية وتكشف مصدر فيروس " كورونا .. وسبب تسميته بهذا الأسم المستجد (تطورات طارئة شهادات ناجيات من سرطان الثدي:هكذا هزمنا المرض وانتصرنا عليه! عاجل:التحالف يعلن عن هجوم حوثي جديد على السعودية ويوضح مصيره !! هام و عاجل ..الرئيس الأمريكي يظهر متجهما بعد يوم كارثي من الاصابات ويكشف سبب الانفجار المخيف لفيروس " كورونا " بالولايات المتحدة ! شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية حول عدد الإصابات بكورونا في الدول العربية من بينها اليمن.. صورة.. يوم كارثي في الولايات المتحدة ..تسجيل عدد مفزع من الاصابات بفيروس " كورونا " خلال الـ"3" ساعات الأخيرة فقط يتجاوز كافة دول اروبا ! ! Advertisements وردنا التالي : حكومة صنعاء تزف بشرى سارة جداً لكافة المواطنين بهذا الظرف الخاص في مواجهة فيروس كورونا !! وردنا الأن : ناطق أنصار الله يكشف عن نهاية قريبة للحرب في اليمن وهذا ما يجري عبر سلطنة عمان لإعلان تسوية سياسية شاملة "! الحوثي : عبد الملك الحوثي يتلقى خبر كارثي ومزلزل اثار جنونه واربك كل حساباته وقلب الامور راسا على عقب..لن تصدق الكارثة التي وقعت ! موالٍ للانتقالي يرد على تصريحات بن بريك بشأن شرعية هادي "! شاهد سبب : شنق نائب وزير الخارجية في مليشيا الحوثي في ميدان التحرير ؟! بشرى سارة : لسكان اليمن بهذا الخبر بخصوص تفشي وباء فيروس كورونا "! يحدث الآن في مأرب.. انفجارات عنيفة وسقوط قتلى وجرحى وقوات صنعاء تقترب من مدخل المدينة "! بدعم من رجال الأعمال الحضارم بالخليج .. حملات توعوية من #كورونا في وادي #حضرموت ! استئناف رحلات الطيران الى اليمن ؟! بيان هام من الحوثييون : بخصوص حظر التجوال في صنعاء "! اعلان من الامم المتحدة حول فيروس كورونا باليمن "! دراسة تكشف مفاجأة: حبة واحدة من هذه الفاكهة الشعبية تحميك من كورونا وتمنع اصابتك بالفيروس القاتل "! عاجل : اعلان رسمي جديد بنقل البنك المركزي الى هذ المحافظة اليمنية "! قاضي يمني يدعوا لمقاضاة امريكا !! الفلكي والخبير الدولي عدنان الشوافي يكشف عن حدث طبيعي هام وهذاء ما سيحدث الاحد القادم "! وردنا التالي : الجيش اليمني من وسط مارب يزف اليوم الخميس بشرى سارة للشعب اليمني ! مخاوف من عودة تفشي الكوليرا في اليمن مع بداية موسم الأمطار وردنا الأن : الحكومة : لا اصابات بفيروس كورونا حتى الان ! القبض على أشهر رئيس دولة والمقابل 15 مليون دولار "تفاصيل مهمة" وردنا قبل قليل : "صحف بريطانية " تبشر سكان اليمن بهذا الخبر بخصوص تفشي وباء كورونا "! دكتور كويتي يفجر مفاجأة مدوية بشأن فيروس كورونا الفتاك .. ويكشف سر ارتفاع الوفيات في أوروبا ! فيديو مغترب يمني يرفع رأس كل المغتربين ويشعرهم بالفخر بعمل رهيب هز وجدان العالم..شاهد بالصور "! معين عبدالملك وسيول عدن تدفع الرئيس هادي إلى إتخاذ هذا الإجراء العاجل "! شاهد : نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو لجلسة تمارين رياضية ثنائية "فيديو وصور"! وقالت مصادرنا ،ان وزير الأوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية، وجه بتوقيف مدراء عموم الأوقاف في المحافظات الذين لم يلتزموا بقرار الوزارة بتعليق الصلاة في المساجد مؤقتاً للحد من انتشار فايروس كورونا. وكانت الاوقاف اصدرت تعميما قبل ايام بتعليق صلاة الجمعة والجماعة في جميع المساجد ، فيما لم تلتزم بعض مكاتب الأوقاف بتلك التعليمات.

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