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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الخبر الصادم لمليشيا الحوثي بعد تلقيها نبأ مقتل هذا القيادي (الاسم والصورة) !

لقي أحد مؤسسي مليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعه مع عدد من مرافقيه، بنيران قوات الجيش في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية، إن القيادي الحوثي "حسن عيضة الرمام" لقي مصرعه أثناء إشرافه على سير المعارك الأخيرة في صرواح.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن وسائل إعلام حوثية، ملصقات للرمام بعد مصرعه، وتشير تلك الملصقات إلى أن مقتله كان يوم الـ 24 من الشهر الجاري.

ويُعد الرمام الذي ينتمي إلى قبائل "خولان بن عامر" ويقطن بمديرية حيدان محافظة صعدة، أحد المؤسسين الرئيسين لجماعة الحوثي الارهابية، وقد تلقى تأهيلاً كبيراً من قبل قيادات في الحرس الثوري الايراني وميليشيا حزب الله اللبناني.

وبحسب المصادر، فإن الرمام أشرف خلال السنوات الماضية، على تأسيس عدد من المنظمات والجمعيات المحلية التابعة للحوثيين، وعمل على إرسال عشرات اليمنيين إلى طهران ولبنان والعراق. جديد اب برس​ أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! Advertisements شاهد : نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو لجلسة تمارين رياضية ثنائية "فيديو وصور"!

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