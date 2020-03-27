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عدن - ياسمين التهامي - " الرياض " تطلب حضور أحمد علي عبدالله صالح لهذا السبب !

نقل موقع يمن تايم عن مصادر وصفها بالمطلعة أن دولة الإمارات طلبت من المملكة العربية السعودية الضغط على الحكومة الشرعية لرفع اسم أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات الدولية وذلك خلال شهر يناير الماضي. وأكدت المصادر أن الطلب يأتي كون أحمد علي عبدالله صالح لم يرتكب أي مخالفات أو انتهاكات أو أعمال مشبوهة خلال إقامته في أبو ظبي منذ قرابة خمسة أعوام، مشيرة إلى أن الإمارات أوضحت للسعودية أن الموافقة على طلبها سيكون لها أثر على دفع أحمد علي للتعامل بإيجابية مع التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن خلال الفترة القادمة. جديد اب برس​ أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! Advertisements شاهد : نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو لجلسة تمارين رياضية ثنائية "فيديو وصور"! وبحسب المصادر، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب التمهل في رفع العقوبات الدولية عن أحمد علي إلى حين حضوره إلى الرياض لتصحيح أوضاع حزب المؤتمر الشعبي العام.

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