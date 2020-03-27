شكرا لقرائتكم خبر عن " شاهد " هذا ما أرسله الحوثيون للسعودية بعد الاتفاق على وقف اطلاق النار صورة "! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - " شاهد " هذا ما أرسله الحوثيون للسعودية بعد الاتفاق على وقف اطلاق النار صورة "!

أعلن التحالف العربي فجر اليوم الجمعة اعتراض عدد من الطائرات المسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، بالتزامن مع دعوة المبعوث الأممي مارتن غريفيث الأطراف اليمنية لاجتماع عاجل لتطبيق أقوالهم إلى أفعال، عقب ترحيب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي "أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (أبها) ومدينة (خميس مشيط)".



ومساء الخميس دعا المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن غريفيت، الأطراف اليمنية، إلى اجتماع عاجل؛ لبحث تطبيق ما تم الالتزام به، وتحولية إلى واقع عملي. عقب ترحيبهم بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن التوحد لمواجهة كورونا.



وأضاف غريفيت: "أتوقع من الأطراف الامتثال لرغبة اليمنيين في السلام، عن طريق الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية العسكرية".



وقال: "أتمنى أن تشارك الأطراف في هذا الاجتماع بروح التعاون والاستعداد لتقديم التنازلات وترجمة الأقوال إلى أفعال".



والاثنين الماضي، وجّه الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش دعوة الى "وقف فوري لإطلاق النار في جميع انحاء العالم بهدف حماية من "يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كورونا".



ورحبت الحكومة الشرعية الاربعاء بدعوة الأمين العام "لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا وخفض التصعيد على مستوى البلد بشكل كامل". وأكدت "الوضع في اليمن سياسيا واقتصاديا وصحيا يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد العالمي والإنساني للحفاظ على حياة المواطنين والتعامل بكل مسئولية مع هذا الوباء".



من جانبه أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي الركن تركي المالكي الخميس أن قيادة التحالف "تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا".



في المقابل، رحب رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، الذراع السياسي لميلشيات الحوثي مهدي المشاط في بيان "بدعوات وجهود الأمين العام للأمم المتحدة"، مؤكّدا "الاستعداد التام للانفتاح على كل الجهود والمبادرات". جديد اب برس​ أول دولة عربية تسجل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا ! Advertisements شاهد : نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو لجلسة تمارين رياضية ثنائية "فيديو وصور"!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " شاهد " هذا ما أرسله الحوثيون للسعودية بعد الاتفاق على وقف اطلاق النار صورة "! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.