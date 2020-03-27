شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيقاف مدراء عموم بالأوقاف.. والسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية، أحمد عطية، إيقاف مدراء عموم الأوقاف في المحافظات الذين لم يلتزموا بقرار الوزارة بتعليق الصلاة في المساجد مؤقتاً للحد من انتشار فايروس كورونا.



وجاء إعلان الأوقاف بعد الضجة التي أثارها رفض المصلين في محافظة تعز الالتزام بالإجراءات.

وكانت الأوقاف أعلنت وقف الصلاة في المساجد وحلقات التحفيظ في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

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