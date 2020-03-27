شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يُعلن عن قصف مواقع حوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020 الخليج 365 ـ خاص قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 27/آذار/2020، مواقع وتجمعات حوثية في محافظتي الجوف وعمران شمالي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية ومحلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين. وفي محافظة عمران، استهدف التحالف بأكثر من غارة تجمعات حوثية بمديرية حرف سفيان. وأكدت المصادر لـ"الخليج 365" سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف. وكثف التحالف غارات على مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.

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