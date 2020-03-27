شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث.. تعرف على سعر صرف العملات فى صنعاء وعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصد "الخليج 365" آخر تحديث مسائي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم الجمعة، 27/آذار/2020، والتي جاءت على النحو التالي: صنعاء الدولار 598 شراء 600 بيع



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