شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوسفي يتفقد عدداً من مخيمات النازحين بأبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات تفقد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة أبين، أنيس اليوسفي، الخميس، عدداً من مخيمات النازحين في مديريتي زنجبار وخنفر بدلتا أبين، واطلع على حجم الأضرار التي لحقت بالمخيمات.

Advertisements وقال اليوسفي، إن الأمطار التي هطلت الأربعاء أتلفت المواد الغذائية والإيوائية للنازحين. وأضاف، إن النازحين بدلتا أبين يعيشون أوضاعا مأساوية بسبب عدم وجود مخيمات تحميهم من الأمطار والرياح وحرارة الشمس. وناشد جميع المنظمات الدولية العاملة، بالتدخل العاجل لمساعدة النازحين وإمدادهم بالاحتياجات اللازمة. وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت الأربعاء أغرقت وجرفت مخيمات النازحين في عدد من مناطق زنجبار وخنفر.

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