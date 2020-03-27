حضرموت تخلي سبيل السجناء ضمن إجراءات مواجهة كورونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

أكد مدير شرطة حضرموت، العميد منير كرامة التميمي، أن إدارة التأهيل والإصلاح في الإصلاحية المركزية بمحافظة حضرموت أطلقت سراح 83 سجينًا قضوا نصف مدة الحكم عليهم بالسجن على ذمة قضايا مختلفة.

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وقال التميمي إن إطلاق سراح السجناء يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا، موضحًا أن هذا الإجراء بتوجيه من رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بُنش الذي أشرف هو أيضا على إطلاق سراح السجناء.

وأضاف التميمي أنه تم إخضاع السجناء للفحص الطبي قبل مغادرتهم السجن، لافتًا إلى أن إطلاق هؤلاء السجناء سوف يخفف من ازدحام السجون في حضرموت.

وكانت منظمات حقوقية قبل أيام دعت أطراف الصراع في اليمن إلى إطلاق سراح المعتقلين لاعتبارات تتعلق بعدم انتشار فايروس كورونا.